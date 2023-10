Veletrh pracovních příležitostí pro děti z dětských domovů proběhne tuto sobotu v Praze

Nezisková organizace Nadání a dovednosti pořádá již tuto sobotu v pražském hotelu Clarion další ročník Veletrhu pracovních příležitostí pro středoškoláky z celé republiky. Kromě zkušených kariérních poradců a odborníků v oblasti HR čekají studenty zástupci dvaceti partnerských firem se svou nabídkou brigád, stáží nebo otevřených pracovních pozic.

Veletrh má za cíl propojit mladé studenty přímo s potencionálními zaměstnavateli, kteří jsou připraveni podpořit jejich start do kariérního života. Je určen pro mladistvé ve věku 15 až 26 let a speciální důraz je kladen na studenty ze sociálně znevýhodněných rodin nebo dětských domovů. „Aktivně spolupracujeme se středními školami již několik let. Pro náš obor, který se potýká s vysokou fluktuací zaměstnanců, je navázání úzké kooperace se školami zásadní,“ uvádí zástupce zúčastněných firem, Petra Slabá, HR ředitelka OREA Hotels & Resorts. OREA má velkou výhodu, její hotely jsou umístěny po celé České republice a nabízejí rozmanité portfolio, od horských resortů, přes wellness hotely až po městské a kongresové provozy. „Naši manažeři se studentům na praxi maximálně věnují, nejprve je zaškolí a dle možností si pak studenti vyzkouší kvalifikovanou práci jako plnohodnotný pracovník. Od studentů pak dostáváme zpětnou vazbu, že se za týden praxe u nás naučili více než za jeden rok ve škole,“ dodává Petra Slabá. OREA si pak ze studentů vybírá budoucí kolegy, kterým nabídne konkrétní pozici. Nezisková organizace Nadání a dovednosti dlouhodobě podporuje mladé lidi, zejména z dětských domovů a pěstounských rodin a pomáhá jim s kariérním rozvojem a s prvními kroky do samostatného života.

Veletrh proběhne v rámci programu Career Boost Academy podporovaném dánskou nadací The Velux Foundations a budou se ho účastnit tyto společnosti: AmRest, McDonald´s, Amazon Logistics Prague, Tesco Stores ČR, Lagardere Travel Retail, Deloitte Advisory, Coca-Cola, Nestlé, OREA HOTELS, AAA Auto, Hays Czech Republic, EUC, AUTOCONT, Dopravní podnik hl. m. Prahy a Lidl Česká republika. Kde? Clarion Congress Hotel Praha, Freyova 33, Praha 9 Kdy? 21. 10. 2023 od 10:00 do 17:00