Kdy to bylo naposledy Divadelní představení

Znáte to, ve většině vztahů sem tam přijde krize. Někdy je to chvilková záležitost, jindy je to běh na dlouhou trať. Jak takovou situaci vyřešit? Někdo začne běhat, jiný zase do svého volnočasového programu zařadí pravidelné dýchánky u piva... no a někdy může třeba manželka nasypat manželovi jed do pití! Řešení jako řešení.

Francouzská komedie Kdy to bylo naposledy dramatika Emmanuela Roberta Espalieu v podání divadelního spolku Přeživší.