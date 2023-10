Badatelé a dobrodruzi v Latinské Americe - Staré předměty – nové příběhy

Přednášky pořádá KULTURNÍ CENTRUM 12 A MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 V RÁMCI PROGRAMU DVANÁCTKA KULTURNÍ

Sbírky Střední a Jižní Ameriky Náprstkova muzea jsou kronikou českého cestovatelství do Nového světa. V průběhu více než 250 let přivezli nejprve jezuitští misionáři a poté dobrodruzi, badatelé i samotní kurátoři muzea tisíce předmětů z Amazonie, Gran Chaca ale i předkolumbovského Mexika nebo Peru. Přednáška představí známé i neznámé cestovatele do Latinské Ameriky, jejich příběhy a to nejcennější z latinskoamerických sbírek Náprstkova muzea.

Přednáší: Mgr. BcA. Tereza Melicharová - kurátorka středoamerické a jihoamerické sbírky v Národním muzeu – Náprstkově muzeu v Praze.

Součástí přednášek je i výstava Léčivé byliny Peru a Amazonie