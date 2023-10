Zimní příhody včelích medvídků - Sobotní divadlo pro děti

Děti do 2 let vstup zdarma

A je to tady! Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky začíná podzim. Všechno odkvetlo a všechno padá. Čmeldové ochutnávají první sladké hrušky, jenže neví, že si na nich taky pochutnává nebezpečný sršeň. Ještě že ty hrušky padaj. Vrací se vyděšení čmeldové k mamince, která má pro ně také překvapení. Na oslavu posledního sluníčkového dne k nim přichází sousedé - pan Babočka, paní Mnohonožka Božka, pan Kvapík, pan Cvrček, babička Čmelinda a nesmí chybět ani Beruška. Všichni mají pro ně nějaký dárek, aby se čmeláčkům v zimě dobře spalo. A taky spí. Jenže Zima zimice je tak krutá, že se čmeldové probouzí uprostřed zimy, aby si přitopili. Stopy ve sněhu jim nahánějí strach. Kdo jim to chodí kolem čmeláčí chaloupky? To už uvidíte sami! Víte, jak se čmeláčci chystají na zimu? Proč je podzim tak sladký? Kde spí v zimě pavouk? Co dělají čmeláčci o Vánocích? Kdo je to bílé strašidlo s pometlem? Čí jsou stopy ve sněhu?

Účinkuje: Divadlo Krapet

Rezervace tel: 241 773 832, 778 482 787, jara@kc12.cz