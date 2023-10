Pejsek a kočička jdou do divadla - sobotní divadlo pro děti

Děti do 2 let vstup zdarma

Pohádka vypráví o tom, jak se pejsek Romí a kočička Jarčí chystají se do divadla za svými kamarády. To ale kočička netuší, že nejprve musí pejska naučit, jak se má v divadle chovat, vhodně se obléknout, přijít včas. Po všech veselých trampotách nakonec vše stihnou, navštíví divadlo a společně s ostatními dětmi shlédnou pohádku „O Červené Karkulce a Modrém Vlkovi.“„... dneska půjdeme do divadla, sedneme si na sedadla, budeme koukat z hlediště na Karkulku na jeviště…“

Účinkuje: Divadélko Romaneto

Rezervace tel: 241 773 832, 778 482 787, jara@kc12.cz