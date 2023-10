Podzimní fotoudálost sezóny pro fanoušky fotografie a videa je tady: ulovte si místo na FotoŠkoda FESTu včas! Těšit se můžete na více než 160 přednášek a workshopů a také na výstavy nebo produktové prezentace. Najdete na některé z akcí bájného Švýcaráka?

Učte se fotit a natáčet videa od profíků



FotoŠkoda FEST je již tradiční akcí pro všechny nadšence do vizuální tvorby, která letos oslaví 10 let od své premiéry. Podzimní FotoŠkoda FEST probíhá od 6. do 12. listopadu ve FotoŠkoda v proslulém paláci fotografie Langhans, v Leica Gallery Prague, ZERO LIMITS Studio v Libni, ale také na nových lokalitách i v ulicích Prahy.



Na workshopech a přednáškách se dozvíte, jak fotit portréty, street, sport, svatby, zvířata, makro nebo architekturu. Přijdou si na své ti, které zajímá editace fotek a postprodukce, právo, AI ve fotografii, kreativní svícení, cestování i analogová fotografie ve všemožných podobách.



Těší se na vás vždy originální a svá Katka Janišová, fotograf akčních sportů Honza Kasl, Dominika Gawliczková aka Dominika na cestě, vítěz Czech Press Photo Kevin V. Ton, portrétní a produktový fotograf Dušan Křístek, enfant terrible současné české fotografie Zara Wildmoons, vítězka Hasselblad Masters Bára Prášilová, trojice cestovatelů Pavel Liška, Honza Révai a Hynek Bernard, kteří jsou neodmyslitelně spjatí se jménem Vandráci Vagamundos, influencer marketér Jakub Mařík, mistr svícení a postprocesu Stanislav Petera, sportovní fotografka Bára Reichová, kreativní duo ze ZERO LIMITS, přírodovědec, fotograf, spisovatel a vůbec renesanční muž Petr Jan Juračka a mnoho dalších.



V programu jsou také worskhopy v temné komoře, naši parťáci z Canonu, Fujifilmu, Nikonu, OM Systemu, Manfrotto, Peak Designu a řada dalších představí novinky a poradí, jak fototechniku používat nebo o ni pečovat.



Registrujte se včas



Registrace odstartovala 16. října, ale stále je z čeho vybírat! V programu si stačí vybrat vše, co si nechcete nechat ujít. Čeká na vás přes 160 akcí – přednášky, workshopy, streamy, výstavy a produktové prezentace.



Místa jsou omezená kvůli kapacitám sálů nebo přednáškových místností, tak nečekejte dlouho! V rámci základního vstupného ve výši 690 Kč máte možnost zúčastnit se všech akcí označených jako "v ceně vstupného", v programu pak najdete i prémiové workshopy a přednášky, které se platí zvlášť.



Kdo je sakra ten Švýcarák?



Naše fiktivní postava, která vás celým festem provede. Ostrý jako břitva, multifunkční jako švýcarský nožík. V dnešním světě už je totiž málokdo jen portrétním fotografem, dokumentaristou nebo krajinářem. Děláme videa, fotíme napříč žánry, upravujeme, publikujeme, vyvoláváme a byla by škoda nezkusit něco nového.



Proto je FotoŠkoda FEST plný kontrastů a během 7 dnů festivalu můžete zajít na nespočet akcí, které vám nabrousí vaše fotografické nože.



Můžete soutěžit a inspirovat se na výstavách



Navštívit můžete parádní přehlídku fotek Petra Hricka v minigalerii FotoŠkoda a nejen to! S akreditační kartičkou si můžete zdarma prohlédnout i výstavy aktů a glamour snímků Lukáše Dvořáka v Leica Gallery Prague, Zahradu rozkoší porotce soutěže Czech Press Photo Nicka Hannese v Czech Photo Centre a unikátní obrazový dokument 20. století Martina Wágnera v galerii 400 ASA.Těšit se můžete i na festivalovou soutěž o skvělé ceny.



Ceny fototechniky budou proklatě nízko



Během festivalu budeme mít ceny na vybranou foto a videotechniku proklatě nízko, takže se vyplatí vyčíhat si nový objektiv, techniku nebo kameru s velkou slevou. A ještě něco. Kdyby se vám z toho zavařil mozek, zchladí vás nejlepší italská zmrzka ze zrmzlináren Crème de la Crème se slevou 20 %, kterou budou moci využít všichni, kdo budou v ruce třímat festivalovou akreditační kartičku.



Nestíháte? Připojte se online (nebo si pusťte záznam)



Část programu se bude jako obvykle streamovat i na YouTube FotoŠkoda. Těšit se můžete na 10 akcí, které budou jenom v online prostoru a budete si je moct pustit kdykoliv i zpětně. Je totiž jasné, že ne všichni opustí svůj rodný ranč na celý týden, aby se mohli nerušeně oddávat FotoŠkoda FESTu.