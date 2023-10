Richard Galliano zahraje tango s newyorským feelingem

Když slavný francouzský akordeonista pojmenuje tangové trio po hlavním městě jazzu, je jasné, že se opět vydává za nadžánrovým dobrodružstvím. Přesvědčit se o tom můžeme 21. listopadu 2023 v exkluzivním prostředí Dvořákovy síně pražského Rudolfina.

O čem bude letošní návštěva fenomenálního akordeonisty napovídá už název projektu, Richard Galliano New York Tango Trio. Jméno tria samozřejmě odkazuje k albu New York Tango (1996) se stejnojmennou skladbou, ačkoliv to vzniklo v jiné sestavě, mimo jiné s Georgem Mrazem a americkým bubeníkem Alem Fosterem. Tentokrát akordeonista vytvořil kapelu s francouzskými spoluhráči, s gypsy-jazzovým kytaristou Adrienem Moignardem (*1985, na kontě má několik alb pod vlastním jménem) a jazzovým kontrabasistou Diegem Imbertem (*1966, též Archie Shepp, Frédéric Schlick či Ro Gebhardt). Ovšem inspirativní koncepce spojení tanga s kosmopolitními jazzovými prvky i klasicizujícími postupy zůstala zachována.

Koncert je součástí koncertní série Jazz Meets World.

