Adventní koncert Smyčcového souboru a Komorního orchestru ZUŠ Lounských

Základní umělecká škola Lounských pořádá ve Velkém sále Novoměstské radnice tradiční adventní koncert.

Komorní orchestr vznikl v r. 2006 a hrají v něm žáci od dvanácti let až po nejstarší žáky školy. Smyčcový soubor je „předstupeň“ Komorního orchestru. Hrají v něm žáci od osmi do jedenácti let. Také tento soubor je držitelem několika cen ze soutěží.



VÍCE INFORMACÍ ZDE