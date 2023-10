Pátý ročník veletrhu a přehlídky čisté mobility e-SALON

Pátý ročník veletrhu čisté mobility e-SALON se opět blíží. Čeká vás historicky nejbohatší účast ekologické mobility. Úvodní den, 9. listopad, bude patřit médiím a odborníkům, pro širokou veřejnost se veletrh otevře 10. listopadu. Potrvá do neděle 12. listopadu. Spoluorganizátorem akce je stejně jako v předchozích letech agentura SOLOOTIONS ze skupiny Prima. Desítky světových i tuzemských značek zaplní pět hal výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Elektromobily a hybridy doplní také přehlídka elektromotorek, elektrokol a dalších vozítek na alternativní pohon. Některé ze značek představí právě na pražském veletrhu e-SALON své nejžhavější modely v národních premiérách. Nebude chybět ani poutavý program pro odborníky i širokou veřejnost. „Již pátý e-SALON bude co do množství vystavovaných exponátů a prezentovaných značek nejbohatším ze všech ročníků. Představí to nejlepší, co oblast ekologických vozů aktuálně nabízí. První den veletrhu bude tradičně věnován odborníkům a profesionálům z odvětví čisté mobility, pro širokou veřejnost se otevře ve dnech 10. až 12. listopadu. Kromě představení nejnovějších modelů bude možné využít testovací jízdy, které pořádáme s partnerem VOLTDRIVE,“ zve ředitelka veletrhu Jana Nosálová. Exkluzivní novinky světových značek Na jaké novinky se návštěvníci mohou těšit? Automobilka Volkswagen přiveze několik modelů ze své ID. rodiny. Cupra předvede model Tavascan. Na expozici Hyundai bude připraven nový Ioniq 6, ale také novinka letošního roku KONA Electric, dosahující v evropské specifikaci nejdelšího dojezdu ve své třídě. Pět modelů představí v Letňanech automobilka Kia, která návštěvníkům předvede hned pětici aut Kia Sportage HEV, Kia Niro EV, Kia EV6, Kia EV6 GT a v národní premiéře představí model největšího elektrického SUV Kia EV9. Peugeot vystaví na e-SALONu šestici vozů, z nichž největším lákadlem bude nový Peugeot e-2008, který vstoupil na český trh. Renault ukáže v premiéře nový model Scenic E-Tech 100% elektrický, který měl svoji světovou premiéru na salonu v Mnichově v září letošního roku. V další premiéře se představí model Nový Espace E-Tech full hybrid 200k.

Všechny své modely vystaví značka DS, a to pluginhybrid DS 4 E-TENSE, DS 7 E-TENSE (v limitované kolekci ESPRIT DE VOYAGE), vlajkovou loď DS 9 E-TENSE a letošní novinku DS 3 E-TENSE. Značku DS si mohou zájemci vyzkoušet i na testovacích jízdách. Nebudou chybět ani modely domácí automobilky Škoda, dále pak vozy značek Dacia, Opel, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, MG, Mitsubishi a mnoho dalších. Z importérů se budou prezentovat také značky Tesla a Ford. V letošním roce se na veletrhu rovněž představí nákladní e-trucky značek Mercedes-Benz, Volvo a Scania. Během veletrhu bude představeno také portfolio řady výrobců dobíjecích stanic, dodavatelů energií, výrobců manipulační a komunální techniky a chybět nebude ani atraktivní doprovodný program.

První den veletrhu proběhne 5. ročník konference pro odborníky ČISTÁ MOBILITA, velkou premiérou bude soutěž Phoenix Contact Česká Trophy v EcoRally, na níž se představí alternativní druhy pohonu. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci veletrhu. Testovací jízdy i odborné přednášky Během veletrhu bude vyhrazen prostor pro demonstraci nových technologií, pro zájemce bude připravena registrace pro testovací jízdy, a to nejen automobilů, ale i elektromotorek, elektrokol a dalších elektrovozítek. K vidění budou také produkty společností Unicorn, Phoenix Contact, ELEXIM a dalších. Součástí výstavy budou i doplňky, služby, aplikace a legislativa spojená s alternativními pohony vozidel. Pátý ročník konference ČISTÁ MOBILITA proběhne první den veletrhu a je určen pro odborníky. Výstava, kterou společně pořádají společnost ABF a FTV Prima, se bude konat ve dnech 9.–12. listopadu 2023 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Setkání s hvězdami Zábavu pro širokou veřejnost, především pro rodiny s dětmi, chystá i spoluorganizátor akce, primácká agentura SOLOOTIONS. Ta připravuje program plný zábavy, relaxační zónu, kde si budou moci návštěvníci oddechnout a pobavit se. Kromě toho návštěvníci veletrhu budou mít šanci setkat se s tvářemi televize Prima, oblíbených seriálů, zpravodajství, a zejména s tvářemi etablovaného motoristického magazínu AUTOSALON. „Jsme rádi, že můžeme svým divákům přinést to nejnovější z oblasti čisté mobility a také pobavit návštěvníky přímo na místě. Diváci se mohou těšit na autogramiádu hvězd FTV Prima, ale i další odpočinkové aktivity,“ říká Aleš Pýcha, marketingový ředitel skupiny Prima a šéf agentury SOLOOTIONS. Podrobnosti o veletrhu a doprovodném programu na www.e-salon.cz.