O chytrém Honzovi a krásné Madlence

Honza - snad netypičtější postava českých lidových i klasických pohádek. Líný Honza, hloupý Honza, Honza silák, Honza statečný hrdina, zkrátka co Honza, to jiná postava. Co mají čeští Honzové společného? Je to vždy lidová postava z prostředí českého venkova, vesnický chasník z masa a kostí, reálný člověk ze skutečného života.

A jaký je Honza v naší pohádce? Na začátku příběhu se jeví jako mile uličnický, trochu lenivý nenasyta, postupně se však projevují i jiné jeho vlastnosti. Jako snad v každé pohádce o Honzovi i ten náš odchází do světa s typickým rancem máminých buchet. Tentokrát utíká před verbířema, kteří ho chtějí odvést do války. Nebyla by to pohádka, aby v ní nesehrál roli kouzelný předmět, který pohádkovému hrdinovi obvykle pomáhá v nesnázích. V našem příběhu jej představuje mámin medajlonek, který mu daruje jeho otec Vojta při náhodném setkání, když se coby válečný veterán vrací domů z vojny.

