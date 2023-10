Lakecia Benjamin (USA)

Výjimečná jazzová saxofonistka Lakecia Benjamin přijíždí do Prahy se svým právě vydaným albem Phoenix. Album produkovala Terri Lyne Carrington, držitelka několika cen Grammy, a obsahuje hvězdnou sestavu speciálně vybraných hostů: Dianne Reeves, Georgia Anne Muldrow, Patrice Rushen, Sonia Sanchez, Angela Davis a letos zesnulý Wayne Shorter.

Název nového alba Phoenix je dvojí metafora. Lakecia Benjamin odkazuje na New York, ve kterém vyrůstala a který během pandemie pomalu umíral a pak se znovu probouzel k životu. Je to ale také osobní odkaz na blízkost smrti, které na podzim roku 2021 zázračně unikla po vážné autonehodě. Phoenix se dá také chápat jako další stratosférický vzestup umělkyně, která rozhodně ví, co chce říct a jak to říct, a přitom ctí své mentory a tradici, která tu byla před ní.