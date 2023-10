Shahab Tolouie „Moje cesta“

Sólové vystoupení „Moje cesta“ íránského kytaristy a zpěváka Shahaba Tolouie, usazeného v České republice, bude poprvé představeno 25 října pro media a 27 října, 24 listopadu pro veř ejnost v 19:30. Jeho životní cesta, plná intimních a někdy až zázračných příběhů, mistrně doprovázená hudbou a zpěvem, bude vyprávěna v mystickém divadle Apropo na Hradčanech.

Svou hudbu popisuje Shahab jako cestu od břehů Kaspického moře do chaotického města Teheránu, poté přes perské, arabské a středomořské země do Andalusie na Iberském poloostrově a pak nakonec nazpět do ČR. Nebo jak to sám nazývá: „Můj život ve formě zvukové vlny“.

Během představení Shahab hraje, zpívá a vypráví příběhy ze svého života. Hudebník, začíná svou cestu v Íránu – na přelomu dvou epoch, v době před a po islámské revoluci, pro mnoho lidí záhadné zemi. Vše uvidíte očima mladého hudebníka hladového po poznání a svobodě, kterému jediná nečekaná událost uprostřed války rozhodla o osudu a budoucnosti.

Představení je skutečně intimní a interaktivní. Shahab vypráví úžasný příběh s mnoha nepředvídatelnými zvraty a dojemnými momenty a dokonce téměř zázračnými okamžiky, které se dotknou těch nejskrytějších zákoutí srdce. Jako třeba ve chvíli, kdy mu rodiče uprostřed války přinesli domů kytaru a harmoniku, což Shahab považuje za okamžik, kdy mu vymazali z mapy všechny hranice.

Je to napínavý příběh o hledání vlastní identity, o nacházení útočiště v hudbě, o lásce k andaluskému flamencu. Příběh o prolínání a vlivu kultur a řetězci nečekaných událostí, které ho zavedly z Íránu na Iberský poloostrov, kde si vytvořil svůj jedinečný styl hudby „Ethno Flamenco“. Příběh o množství dalších náhod, které nakonec udělaly z České republiky jeho druhý domov.

Myšlenka představení přišla k Shahabovi, když vyprávěl svůj životní příběh kamarádovi v kavárně. Ten se neubránil slzám a řekl mu: Tvůj život je jako kniha… Musíš ji napsat. A Shahab jako vypravěč od přírody to posunul na další úroveň.

Během 80 minut je na pódiu jenom Shahab – se svým příběhem, kytarami a spoustou dechberoucích detailů o vzletech a pádech stejně pestrých a nečekaných jako hudba, kterou tvoří a hraje. Při představení zazni také písně, které ovlivnily jeho hudební cestu umělce, písně zpívané v perštině, angličtině, češtině a španělštině. Nebude chybět ani jedinečná kytara se třemi krky "fusetar", která vznikla v důsledku fuze dvou kultur – Persie a Španělska. A samozřejmě Shahabův ohromující hlas.

Po konci představení následuje diskusní panel, ve kterém Shahab rád odpoví na všechny otázky, případně sám vysvětlí některé okamžiky ze svého života nebo doplní o vlastní povídání.

Upozorňujeme, představení v divadle Apropo má omezenou kapacitu, doporučujeme zakoupit lístky co nejdříve v síti GoOut.