Dance to ecstasy #Feel The Roots vol. II

DANCE TO ECSTASY TENTOKRÁT PŘINÁŠÍ SPECIÁLNÍHO HOSTA! Po prvé v již více než 6leté historii působení DTE, na vědomé taneční scéně, nebudou stát za DJským pultem jen rezidentní DJ´s. V pátek 13.10., v kostele/komunitním centru Na Doubkové 8, na Smíchově, zahájí svým setem DJ Pavel Bidlo. DJ Bidlo je legendou české taneční scény, jak sám říká „praotec českého housu“ a jeho sety znají tanečníci i za Atlantikem.

Jeho vynikající technika a cit pro okamžik překvapení, je to na co se těšíme na večeru DTE nejvíc. Je dlouholetým spolutvůrcem české taneční scény a jeho hudební vkus a nápaditost si nelze nechat ujít. Pavlův DJing doplní svým krásným vokálem Šárka Marková, profesionální zpěvačka. Taneční party dál rozproudí djset leadera Dance To Ecstasy, DJ Josefa Sedloně s muzikanty, kteří dávají setům další rozměr, tvoří příběh.

Všichni hudebníci jsou profesionálové a naše vystoupení jsou originálním koncertem. Přijďte zažít nový prostor a spojit se sami se sebou ve svobodném pohybu. Těšit se můžete na taneční pranayamu, která vás dostane do těla, do kořenů, k aktivaci své síly, po delším čase opět v podání Lucie Loona.