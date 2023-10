Prostor míst

Peter Kollár

23. 10. – 25. 11. 2023

Artotéka, Městská knihovna v Praze

Opatovská 1754/14, Praha 11, 149 00

Vernisáž se uskuteční v pondělí 23. října od 18:00 hodin

CZ

Výstava Petera Kollára, absolventa Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, který se kromě grafiky věnuje také fotografii.

K intenzivní práci v grafickém médiu se vrátil roku 2018. Od té doby vytváří rozsáhlé grafické cykly technikou linorytu. Linorytovou matrici využívá mimo klasického tisku také jako prostředek a odrazový můstek k dalšímu experimentování od mnohobarevných autorských tisků s využitím netradičních materiálů až k přesahům do prostorových objektů a instalací.

Na výstavě jsou zastoupeny části z cyklu Místa a prostory, které vznikaly mezi léty 2018 a 2023 a cyklus Dive/ Ponoření, který v tomto roce právě vzniká. Petr Kollár poprvé prezentuje v Artotéce rozsáhleji svá prostorová řešení grafických prací, kdy ploché médium – grafický tisk, vrství v prostoru rámu a vytváří tak trojrozměrný obraz.

Srdečně zveme na vernisáž výstavy, která se bude konat v pondělí 23. 10. od 18:00 hodin ve foyer pobočky Opatov.

Artotéka je bezbariérově přístupná. Pokud by vás zajímalo cokoliv dalšího ohledně přístupnosti akce (nebo Artotéky) a možností individuálního přizpůsobení, prosím napište na artoteka@mlp.cz.

ENG

The exhibition of Peter Kollár (absolvent of Academy of Fine Arts and Design in Bratislava) who works with graphic techniques and photography.

Kollár had returned to his intensive work in graphics in 2018. Since then, he has been creating extensive graphic cycles using the linocut technique. He also uses lino print matrix as a starting point through which he approaches experiments in multicolored prints using atypical materials that occasionally lead him to space objects and installations.

The exhibition combines parts of Places and Spaces cycle (2018–2023) with Dive cycle (ongoing). Petr Kollár presents at Artotéka his space graphic work as he layers graphic prints in wide frames bringing it into 3D pictures.

We cordially invite you to the opening that is going to take place on Monday 23rd of October at 6 pm in Artotéka foyer of Municipal Library of Prague (Opatov branch).

Artotéka is accessible by wheelchair. If you were interested in anything else regarding accessibility of this event (or Artotéka in general) and of individualized accessibility options, please contact us at artoteka@mlp.cz.