Tomešou je celovečerní one man show Pavla Tomeše, kterého můžete znát z TV

pořadů Comedy club nebo Na stojáka. Tematicky pestrá stand-up comedy show, která nabídne to nejlepší z poslední doby, prostě The best of Pavel Tomeš.

Něco možná znáte, ale chcete to slyšet naživo, a zbytek znát určitě nebudete. Přijďte se od srdce zasmát.

