Rozpustilá noc - aneb noční život za První republiky

LOKÁLY, BARY, DANCINGY, RANNÍ OBCHODY A NESPOUTANÝ ŽIVOT FILMOVÝCH HVĚZD. TO VŠE ZAHALENO V RYTMU JAZZU! ORCHESTR PRAGUE RHYTHM KINGS SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA TÉMĚŘ DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH NOČNÍHO ŽIVOTA PRVNÍ REPUBLIKY.

Prozradíme Vám, co vše jste mohli zažít a spatřit na procházce noční Prahou ve 20. a 30. létech. To vše svým autentickým zvukem doplní jazzový orchestr PRAGUE RHYTHM KINGS, který oživí zapomenuté české texty. Nebudou chybět ani dobové tance v podání taneční skupiny ZIG-ZAG. Noblesa, elegance, ale i nespoutanost těchto „žhavých“ let se Vám dostane v jedinečné koncertní show!