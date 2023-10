Swingin' to the Jazz Age: The Ultimate Tribute Concert

Přijďte si s námi užít večer plný klasických jazzových evergreenů, které zpívá vynikající zpěvačka Sophia Lamoš! Užijte si nezapomenutelné melodie a texty, které zlidověly v podání největších jazzových hvězd. Koncert bude skvělou příležitostí pro všechny milovníky této žánrové klasiky. Těšíme se na Vás! VÍCE INFORMACÍ ZDE

