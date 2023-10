Mary Halvorson & Sylvie Courvoisier

„Obě nás láká věci odívat do temnějších odstínů. Často začneme s nějakou radostnou melodií, se kterou si pak můžeme různě pohrávat, narušovat ji.“

Tolik kytaristka Mary Halvorson ke spolupráci s klavíristkou Sylvií Courvoisier. Dvě zkušené improvizátorky se mezinárodnímu publiku představily v roce 2017, kdy vyšlo jejich album Crop Circles. Nyní přijíždějí do Prahy představit svůj projekt Searching for Disappeared Hour, ve kterém svérázné umělkyně hravě a nečekaně balancují mezi improvizací a zkomponovanými sekcemi, do kterých často vkládají méně i více povědomé citace z klasického i jazzového kánonu. Searching for Disappeared Hour je podle The Wire jedno z Top 10 jazzových a improvizačních alb roku 2021.

The New York Times popsaly Courvoisier jako interpretku stavějící mosty mezi free jazzem a evropskou klasickou hudbou a Halvorson jako dekonstruktivní kytarovou improvizátorku. Svůj specifický talent zúročily obě ženy i v samostatných projektech, například ve spolupráci s Johnem Zornem či Anthony Braxtonem.