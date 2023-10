ZÓRA (HU) + SunMa (HU)

ZÓRA, pětadvacetiletá maďarsko-americká zpěvačka a skladatelka, se rychle dostává do srdcí lidí. Umělkyně narozená v Kalifornii dělí svůj čas mezi Los Angeles a Budapeští. Její maďarské publikum se začalo budovat poté, co od roku 2020 začala zveřejňovat živá vystoupení na youtube. Její písně s charakteristickým hlubokým tónem a ohnivými texty se točí kolem avant-popu, alternativy a filmových zvukových krajin a neustále ohýbají hranice žánrových nálepek, což dokonale vystihuje její skladba Back On You.

Mezi její nedávné úspěchy patří nejprestižnější maďarské hudební ocenění Hungarian Fonogram Award pro nejlepšího nového umělce roku 2022, byla nominována na cenu Petőfi Award pro nejlepší umělkyni a byla vybrána na cenu Best New Talent a Forbes 30 pod 30.

SunMa (András Koroknay) je kočovný umělec a baskytarista. Jeho hudba obsahuje vlivy napříč žánry jako jsou spirituální jazz, hip-hop a elektronika. Na své domovské scéně v Budapešti je dobře známý, pravidelně také tráví čas v Berlíně, kde nahrává a hraje s různými projekty. Na pódiu se k SunMa připojí Ádám Klausz na bicí a András Kálmán na klávesy.