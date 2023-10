Mimořádná beseda s Irenou Kalhousovou o aktuální situaci v Izraeli

V souvislosti s aktuální situací v Izraeli bude ve středu 18. října 2023 hostem Jana Bárty na MIMOŘÁDNÉ BESEDĚ v rámci pravidelného cyklu Setkávání s osobnostmi veřejného života ředitelka Herzlova centra izraelských studií a výzkumnice Peace Research Center Prague při FSV UK IRENA KALHOUSOVÁ.



VZHLEDEM KE KOMORNÍMU USPOŘÁDÁNÍ KCH / SUTERÉN o kapacitě 35 míst doporučujeme rezervaci místa





CO BUDE DÁL?

EXISTUJE VÝCHODISKO?

JAK PROMĚNÍ POSLEDNÍ UDÁLOSTI SITUACI V IZRAELI?

CO ZPŮSOBÍ ESKALACE NÁSILÍ ŽIVOT ZNESVÁŘENÝCH STRAN?





Základním tématem jejich rozhovoru bude současná válečná krize v Izraeli. Irena Kalhousová se jako analytička dlouhodobě zabývá vývojem situace na Blízkém východě a bude se věnovat podrobně řadě otázek spojených s daným tématem. Jde o překvapivou událost nebo se eskalace znepřátelených stran, proměněná v tragické události posledních dní, dala očekávat? Jde o politické selhání současné izraelské vlády? Nezdá se, že by se Izraeli podařilo zklidnit situaci natrvalo. Teroristické vedení bojů hnutí Hamas má své podporovatele. Dalo se konfliktu předejít? Do jaké míry konflikt ovlivní politickou situaci na blízkém východě? Co tento konflikt znamená pro celý svět?







VSTUP VOLNÝ / KAPACITA OMEZENA / DOPORUČUJEME REZERVACI VSTUPENEK:suteren@r-mosty.cz / + 420 776 337 598 / on-line: www.husitska.eu/osobnosti / Instagram & FB KomunitniCentrumHusitska

ADRESA: Komunitní centrum Husitská / SUTERÉN - Husitská 114/74, Praha 3, Žižkov, KUDY K NÁM: BUS 175 / zastávka Tachovské nám. & 133, 207 / Prokopovo nám.