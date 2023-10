Výstava lastur

Sobota 21. říjen od 10:00 do 17:00 hod.

Neděle 22. říjen od 9:00 do 15:00 hod.

Místo konání:

KD Ládví, Burešova 1661/2, Praha 8



Svět mořských lastur i ostatních mořských přírodnin je fascinující pro každého, kdo má rád přírodu. Dopřejte sobě i svým dětem mimořádný zážitek a nechte je nahlédnout do tajemných hlubin oceánů a poodhalte roušku tajemství, jež mořské mušle obklopuje ! Poklady ze všech moří a oceánů vám dodají energii a uchvátí vás svou krásou !



Pro děti bude připravený skutečně bohatý program, aktivní hry a další zábavné i vzdělávací činnosti.