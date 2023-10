Dan Mangan v Praze

Hudba, jaká lásku přenáší – po společném koncertě s Lumineers míří do Prahy Dan Mangan

Naposledy jsme ho viděli jako support Lumineers a bylo to krásné, teď přijíždí kanadský písničkář Dan Mangan na sólový koncert a my si ho budeme moci užít v komorním prostředí. Tedy přesně takovém, o jaké si říká jeho hudba. Šesté album Being Somewhere je jako dialog s blízkým přítelem, který dokáže dávat ty nejlepší rady a nikdy s vámi nemluví falešně.

VÍCE INFORMACÍ ZDE