Crossband + MeziMěsto

CROSSBAND hraje v Praze pravidelně, ale v Malostranské již nehrál pěknou řádku let. O to víc se těšíme (se kapela těší) na toto kultovní místo. Rádi bychom se do Besedy vraceli pravidelně a tak věříme, že se bude líbit i našim fanouškům. Těšíme se!

Jako hosta si Crossband pozval stále ještě mladou folkovou kapelu MeziMěsto, která hraje svoji autorskou hudbu a každý měsíc pendluje mezi Prahou, Brnem, Kroměříží a Černou u Bohdanče.

Více o MeziMěstu ZDE: https://www.mezimesto.cz/