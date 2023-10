Legendy a strašidla staré Prahy

Kupuje se přes tento odkaz: https://goout.net/cs/legendy-a-strasidla-stare-prahy/szphcvv Předprodej končí dvě hodiny před prohlídkou. Na místě platba o 100 Kč dražší (400/300 Kč) Za starých časů byly rozličné způsoby, jak se zabavit. Jedním z nich byla i černá hodinka, kdy se lidé sešli v temné místnosti a strašili se navzájem vyprávěním nejrůznějších příběhů, většinou o svém okolí. Praha v tom obzvlášť vynikala -⁠ vždyť snad není města, kde by na sebe bylo nahuštěno tak strašně mnoho podivného. Začátkem 20. století přišel kinoteátr, lunaparky a gramofon a ústní slovesnost se pomalu vytrácela. Naštěstí se zjevila celá generace spisovatelů, kteří přispěli k jejich záchraně. Josef Svátek, Julius Košnář, Popelka Biliánová, Oskar Wiener a mnozí další pražští Anderseni běhali po Praze posledních dnů Rakouska-Uherska a sbírali legendy, aby je na věčnost vytesali do papíru.

Dnes už tyto příběhy nejsou jen svědectvím o časech, kdy se skutečně začaly vyprávět, ale i o době, která je sepsala a svázala. Účastníci mohou následovat průvodkyni Evu Novou v roli secesní sběratelky staroměstských legend a pověstí a objevit starou Prahu, jak ji dřív neviděli. Budou procházet uličkami, kouty a nádvořími Starého Města i Malé Strany a seznamovat se s historií zábavným způsobem. Prohlídka končí v Kellyxíru, kde se budou účastníci moci posilnit nejen alchymistickými elixíry (sleva na nápoje a návštěva vyhlídkové věže zdarma zajištěna). Průvodkyně Eva Nová propojí pražské příběhy s podzemními světy středních Čech, na které je expert.

Praktické informace: Sraz je před hlavním vchodem do Stavovského divadla, u sochy sedící postavy v kápi, konec je u Kellyxíru na Malé Straně. Délka prohlídky cca 120 minut, možnost posezení v Kellyxíru. Skupiny jsou do 15 (počet bez dětí do 6 let) lidí. Procházka je vhodná i pro děti. Doporučují se pohodlné boty a oblečení podle počasí.