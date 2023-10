Sarah & The Adams je jedinečná hudební skupina v čele s talentovanou zpěvačkou, pianistkou, hráčkou na ukulele a autorkou písní Šárkou Adámkovou. Kapela se představila v roce 2011 vydáním úspěšné debutové desky My Place, poté následovalo v roce 2014 album Thank You. Nyní přichází s novinkou Pověz mi..., kterou uvedou svým posluchačům naživo. Přestože si i zde Sarah zachovává svůj osobitý hudební styl, inspirovaný láskou k americkému folku a country a interpretkám jako Norah Jones, nebo Carol King, přináší i mnoho nového.

Nejvýraznější změnou je čeština, kterou promlouvá tentokrát celá deska. Díky ní se zdá, že autorka jde v textech ještě hlouběji, nenechává nic skryto a dostává se tak k posluchačům snad ještě blíž než kdykoliv předtím.

Jedinečnou směs pohody, melancholie, jemnosti i hravosti, to vše obsahuje hudba Sarah & The Adams, kde hranice žánrů neexistují. Jde o to, nechat se jen unášet...