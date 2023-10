Úspěšná česká jazzová zpěvačka Martina Barta, žijící již několik let v Berlíně, se po čase vrací se svým berlínským triem zpět do Jazz Docku. V květnu 2023 se Martina vrátila zpět do Evropy a to po téměř dvouletém pobytu v New Yorku, kde měla možnost studovat jako držitelka prestižního DAAD stipendia (German Academic Exchange Service) v magisterském programu v oboru Jazz Arts na renomované hudební akademii Manhattan School of Music. Během svého pobytu v NYC měla možnost spolupracovat se skvělými jazzovými muzikanty jako např. Buster Williams, Theo Bleckmann, Ingrid Jensen, Marc Cary a vystupovat v legendárních kulturních institucích jako např. Carnegie Hall, Jazz at Lincoln Center, Dizzy’s Club, Birdland atd. V rámci podzimního koncertu v Jazz Docku se Martina představí s novým repertoárem, na kterém pracovala právě během svého působení v New Yorku. Zazní mj. skladby od Shirley Horn, Nancy Wilson, Sarah Vaughn nebo Abbey Lincoln, které se bezesporu řadí k Martininým velkým pěveckým idolům. Těšit se můžeme také na kompozice Burta Bacharacha & Hal Davida a několik autorských skladeb. Ty vznikly ze vzájemné umělecké spolupráce se starší sestrou Kristinou, která je v České republice uznávanou jazzovou pianistkou a skladatelkou.

