Koncert filmové hudby

Pražský filmový orchestr, který letos vstupuje do 20.koncertní sezóny, připravuje pro své diváky jeden z vrcholných koncertů.

Společně s pěveckými sbory Canti di Praga a Pražským filmovým sborem pod taktovkou dirigenta Jiřího Korynty provede orchestr opravdu velkolepý program.

Žánr fantasy má nezměrné hranice a titulů, které by si zasloužily na takovém tématickém koncertě zaznít, je vskutku hodně. Zastoupení ve finální podobě programu má hudba světových skladatelů jako je Howard Shore, Hans Zimmer a Illan Eshkeri.

Příznivce videoherní hudby potěšíme skladbami z "The Elder Scrolls" a "World of Warcraft".

PROGRAM KONCERTU

Ilan Eshkeri

Stardust

1st Movement - Prologue (Through The Wall) • Snowdrop

- - -

Ilan Eshkeri

Stardust

2nd Movement - Tristan • Mouse

- - -

Hans Zimmer

The Lion King

This Land

- - -

Jeremy Soule

The Elder Scrolls V: Skyrim

Dragonborn

- - -

Neal Acree

World of Warcraft: Wrath of the Lich King

Arthas, My Son (Opening Cinematic)

- - -

Hans Zimmer

King Arthur

Concert Suite

- PAUZA -

Howard Shore

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Symphony Movement No. 2

Nenechte si tento jedinečný zážitek ujít!Těšíme se na Vás!