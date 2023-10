Aqua aerobik v Juklíku

Příjemně teplá voda, vstřícné prostředí, skvělá zábava a navrácená kondice – to vše vás čeká na lekcích aqua aerobiku pod dozorem zkušené instruktorky v Baby Clubu Juklík na Praze 5.

Cvičení ve vodě je čím dál oblíbenější i v podzimních a zimních měsících, protože se s ním dostanete rychle do skvělé kondice. Je náročnější než cvičení na suchu, nepřetěžují se jím klouby a posiluje kardiovaskulární systém. Jeho velkou výhodou je i to, že si při něm krásně promasírujete celé tělo a rychle odbouráte případný stres. V Baby Clubu Juklík na Praze 5 si můžete přijít vyzkoušet aqua aerobik ve všední dny v pondělí (19.30 – 20.30) a ve středu (18.30 – 19.30, 19.30 – 20.30) a – ačkoliv se jedná o pravidelné kurzy – nastoupit můžete i v jejich průběhu. Pokud si chcete zpříjemnit neděli a hezky se nastartovat na nadcházející týden, můžete se sem vydat na večerní lekci (19.00 – 20.00), a to 22.10., 26. 11. a 17. 12.

Termíny: září–prosinec 2023

Místo: Plavecké centrum Juklík, U Jezera 2031/34, Praha 5

Kontakt: tel. 251 610 441, e-mail: babyclub@juklik.cz

Více informací: https://www.juklik.cz/kurzy-aqua-aerobic