Kateřina Marie Tichá a Bandjeez

Zpěvačka, skladatelka, držitelka prestižní Ceny Anděl Kateřina Marie Tichá na sebe výrazně upozornila svým debutovým albem Sami (2020). Tímto pozoruhodným uměleckým počinem získala respekt odborné veřejnosti a zároveň mnoho nových nadšených posluchačů a obdivovatelů. Nyní přichází s první oficiální nahrávkou z připravovaného alba. To vzniká již ve spolupráci s legendární kapelou Davida Stypky – Bandjeez. Píseň Plamen doprovází videoklip režiséra Ondřeje Kudyna, který představuje Kateřinu nejen jako výjimečnou interpretku, ale poprvé i jako tanečnici.

„Plamen je píseň o divokosti a ženskosti. O tom, že je někdy dobré žít jedním okamžikem. Neřešit to, co přijde zítra. Je o tom, že každý člověk má v sobě klidnou a jemnou stránku. Zároveň i tu divokou a neřízenou. Je dobré si je obě dovolit,“ říká Kateřina a pokračuje: „Vždycky mě lákal tanec. Hned jsem věděla, že k této písni patří. Pohybově mě připravila fantastická tanečnice Eliška Bolečková. Bylo to vlastně poprvé, co jsem opravdu tančila - a bylo to osvobozující a inspirativní. Eliška mi myšlenku a vizi písničky pomohla rozvinout v pohybu.“

Kateřina od vydání své první desky ušla velký kus cesty a v její kariéře se událo mnoho zajímavých a důležitých událostí. Je třeba zmínit aspoň ty nejzásadnějších.

Start spolupráce dnes už s legendární skupinou Davida Stypky - Bandjeez. Prestižní Cena Anděl v kategorii Objev roku. Vystoupení v pražské Lucerně k 80. narozeninám Marty Kubišové. Prestižní vystoupení na inauguraci nového českého prezidenta Petra Pavla na Druhém nádvoří Pražského hradu. V mezičase Kateřina Tichá nepřetržitě koncertovala. Její emotivní vystoupení v pražském Lucerna Music Baru jsou nezapomenutelná.

Zároveň došlo k prvním zkušenostem s hudebníky z její doprovodné skupiny Bandjeez při práci v nahrávacím studiu. Produkce nového alba se ujal (i jako v případě prvotiny) producent Ondřej ODD Turták. Materiál na nové album je připraven a nahrávání v plném proudu.

Píseň Plamen je první ukázkou z připravovaného alba Kateřiny Marie Tiché a naznačuje, že se máme na co těšit. Vydání 2. řadové desky se očekává v lednu příštího roku u vydavatelství Singlton.