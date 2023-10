Noc s legendou Jean-Claude van Damme

Holywoodská superstar míří do Prahy a vy můžete být u toho. Světová legenda těch nejznámějších akčních filmů – Jean-Claude Van Damme bude hlavní hvězdou velkolepého večera v pražském Sasazu.

Exkluzivní večer s názvem Noc s legendou Vám přinese nejen příběh této světové filmové hvězdy, ale také spoustu slavných hostů, překvapení, emocí, zážitků a neopakovatelnou atmosféru. Je to vůbec poprvé v české historii, co se mohou fanoušci s Jeanem-Claudem Van Dammem plánovaně setkat. Vyberte si VIP místo u luxusního stolu, nebo si užijte celou akci z prostorného balkonu. Splňte si svůj sen a vyfoťte se při zakoupení Meet and Greet se samotným akčním hrdinou. Bude to noc, na kterou se nezapomíná. Bude to Noc s legendou.