HYB4 Galerie: Stuck

První samostatná výstava umělce Patrika Adamce po dokončení Akademie Výtvarných Umění v Praze.

V této site specific instalaci umělec spojí své technické a materiálové znalosti se svou jedinečnou estetikou a téměř konceptuálním myšlením.

Umělec je „zaseknutý“ ve své mysli, ve své práci, ve svých snech. V galerii pracuje pro prostor, který mu pomáhá popisovat cestu kterou se rozhodl jít. Zdánlivě lehký úkol se může stát vězením, bludištěm, ve kterém prožije svůj život bez nalezení východu a odpovědí. Zdánlivě stabilní začátek se změní na rutinu nestability. To pevné je v pohybu a to, co mělo dynamiku, strnule stojí v čase.

Otevírací doba galerie: Po–Pá 09–21, So 10–20

