Cesta ke zdroji

Ve svých posledních projektech umělce zajímá město, jeho místa propojená ne-místy, jako celek. Zkoumání městské krajiny skrze specifickou úzkou perspektivu, kterou si předem vytyčí. Jeden z těchto projektů je jeho cesta Botičem. Důležité je zde fyzické prožívání prostředí při zdolávání a putování terénem. Analýza předchozích zkušeností se stává symbolikou, která zároveň vytváří zorné pole, jímž se Epos 257 dívá.

Epos 257 je český umělec pracující s urbanistickým prostředím a ikonografií města. Svými intervencemi často cílí na citlivá společenská témata, opakovaně se dotýká zejména problematiky veřejného prostoru a konfrontuje ho s jeho institucionálním pojetím. Pro Epose je charakteristický insiderský vhled do městské krajiny, především však způsob, jakým je tento prostor využíván a hranice toho, co je a co není veřejné.

Otevírací doba Artivist Labu: po, st, čt 15:00–18:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE