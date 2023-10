Ivana Lomová - Mia Camera

Výstava Ivany Lomové v Galerii Václava Špály se skládá ze tří částí a prezentuje její nejnovější cykly obrazů.

MIA CAMERA ­ MOJE VĚZENÍ

V suterénu se ze tmy vynořují obrazy inspirované záběry z filmů. Jedná se o interiéry pokojů, ve kterých nikde nenajdeme otevřené dveře do vnějšího světa, okna jsou rovněž zavřená. Ivana Lomová maluje uzamčený, do sebe soustředěný prostor, interiéry, ve kterých jako by se zastavil čas, vše prostupuje zvláštní klid a ticho. Jedná se ale pouze o zdánlivý klid. Filmy, které si pro své obrazy možná nevědomky vybrala, spojuje téma velmi silných ženských hrdinek. Často opuštěných, zoufalých a osamělých, mnohdy páchajících sebevraždu, aby tak unikly ze života, ve kterém se cítí jako ve vězeňské cele. Některé obrazy mají titulky, které vnášejí do mlčenlivých obrazů hlas, čímž vzniká zajímavý kontrast. Titulky psané v různých jazycích naznačují, že lidské emoce, strasti i radosti, zoufalství i naděje jsou něčím, co nás spojuje, ať žijeme kdekoliv a mluvíme jakýmkoliv jazykem.

MIA CAMERA ­ MŮJ POKOJ

V přízemí galerie můžeme vstoupit jakoby do autorčina dětského pokoje. Ivana Lomová se nevrací k dětství skrze hračky jako například Petr Nikl, ani nezpracovává úzkostné stavy jako Josef Bolf, ale vstupuje do dětství skrze ty nejobyčejnější předměty. Skrze ubohé povadlé květiny, okno, lampu, záclony nebo ubrus. A tyto předměty maluje tak detailně, pečlivě a zaujatě jako by si je upřeně a zvědavě prohlíželo malé dítě, které se ocitlo samo v pokoji.

