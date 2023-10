Other Edges of the World

Výstava se zaměřuje na exil a vysídlení jak v hmatatelné, tak v imaginativní rovině. Překračuje dichotomii centrum-periferie a vstupuje do pole, které je neustále přepisováno, přetvářeno, současně mizí a znovu se objevuje. Otevírací doba galerií:

pondělí–neděle 13:00–20:00 (není-li uvedeno jinak)

15. 9. 13:00–18:00

16. 9. 13:00–15:00 Vstup dobrovolný VÍCE INFORMACÍ ZDE

