Michael Rittstein - Nohy na stole

Po retrospektivních výstavách v Jízdárně Pražského hradu a pro Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově bude Michael Rittstein představen v Museu Kampa třetím unikátním výběrem z jeho malířského díla. Tentokrát s důrazem na stěžejní práce ze soukromých sbírek v kombinaci s výběrem z tvorby posledních tří let. Většina obrazů si zde odbude výstavní premiéru, některé z nich se do Čech vracejí po desítkách let ze zahraničních kolekcí.

Michael Rittstein patří již téměř půl století mezi přední představitele české expresivní figurativní malby a svým osobitým dílem ovlivnil další generace malířů. Sedmnáct let vedl ateliér malby na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl jmenován profesorem. Svým dílem je zastoupen mj. ve vídeňské Albertině, v pařížském Centre Pompidou, bratislavském Danubiana Meulensteen Art Museu, pražské Národní galerii a ve většině tuzemských regionálních galerií.

