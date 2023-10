Výstavní projekt It Is a Painful Thing to Be Alone: We Are But One představí výtvarnou tvorbu britského umělce, hudebníka, okultisty a zvukového mága Genesise Breyera P-Orridge (1950–2020), který se se svou manželkou Lady Jaye Breyer (1967–2007) rozhodli změnit koncept vlastní identity, genderu a fyzického těla. Skrze chirurgické a estetické úpravy spojili své tělesné rysy a vytvořili tak novou entitu Breyer P-Orridge známou pod uměleckým označením Projekt Pandrogyne.

Výstava navazuje na projekt Breyer P-Orridge: We Are But One, který připravil Pioneer Works v Red Hook Labs v Brooklynu v roce 2022. Tehdy představená díla budou nyní tvořit jádro nového projektu a nabídnou intimní pohled na Pandrogyne Project (Genesis Breyer P-Orridge s Lady Jaye Breyer P-Orridge), tedy téměř dvě desetiletí trvající snahu o osvobození lásky a čistého vědomí z hranic genderově konformního těla. Novou výstavu doplní také historické materiály, letáky, obaly alb a fotografie z předchozích spoluprací Genesise, včetně COUM Transmissions, Throbbing Gristle a Psychic TV.

