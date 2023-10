Huun Huur Tu Praha 2023

Legendární kapela Huun Huur Tu se opět představí v Praze. "Šamani" world-music žánru spolupracovali s Kronos Quartet, Carmen Rizzo či Frankem Zappou, představili se na platformách jako KEXP, BBC Radio a jedna z jejich skladeb zazněla v televizním seriálu Fargo.

Ve světe patří mezi to nejlepší, co hudební žánr world-music nabízí. Ne nadarmo je magazín New York Time označil za hudební zázrak. A navíc, společně oslavíme 30 let od založení kapely.

Pomocí hrdelního zpěvu a tradičních nástrojů rozezvučí prostory Kostela u Salvátora (Salvátorská ulice) v centru Prahy. Sezení volné. Kapacita limitována. Těšíme se na Vás!