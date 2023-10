Jménem běloruského národa…

Výstava s podtitulem 100 let od příchodu exilové vlády Běloruské lidové republiky do Prahy připomíná přesun Rady Běloruské lidové republiky z litevského Kaunasu do Prahy, která se tak na další dvě desetiletí stala politickým centrem běloruské emigrace, jež udržovala naději na ustavení svobodného a demokratického Běloruska. Pořádají Běloruský institut v Praze a Slovanská knihovna.