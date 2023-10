Devadesátky a začátek milénia bylo mládí spousty z nás, a proto na tuto dobu rádi vzpomínáme. Jsme tedy rádi, že Vás všechny můžeme pozvat na vzpomínkový večer, jenž nás čeká v pražském hudebním klubu Jilská 22.

Klubová událost 90s Dance nás na jeden večer vrátí v čase o dvě dekády zpět. Hudba 90. let a počátku tisíciletí je pro mnohé zlatá éra a to nejlepší, co dala světu elektronická taneční hudba, vzniklo právě v tomto období.