MuveBReakers & Hello Marcel v LMB

Myslíte si, že už jste viděli a slyšeli všechno? Z omylu vás vyvede večer v pražském Lucerna Music Baru v úterý 10.10.. Elektronika s pozounem a akordeonem v podání MoveBreakers a disco králové Hello Marcel se poprvé sejdou na jednom pódiu, povedené spojení doplní DJ Friky. MoveBreakers ladně proplouvají všemožnými převážně elektronickými žánry od funky popu přes house až po dubstep. Jejich partybeaty rozhýbou vaše boky, ať už chtít budete nebo ne. Navíc při zpěvu půvabné Aleny Knotkové zjihnou i ti nejdrsnější pánové a dámy. Snad už půlku Evropy kapela MoveBreakers projela se dvěma studiovými alby a to nejlepší vám i za účasti několika hostů přijede zahrát do Lucerna Music Baru.

Večer započnou Hello Marcel, kteří dělají vše pro to, aby viděli lidi tančit, smát se a společně si zpívat. Nevšednímu disco duu se to jistě podaří i tentokrát. Aby toho při úterku nebylo málo, protančený večer zakončí oblíbený DJ Color Music Radia - DJ Friky.

Brány Lucerny se otevřou v 19 hodin, koncerty začínají po 20. hodině. Vstupenky kupujte nejlépe v předprodeji na stránkách goout.cz a musicbar.cz