Tradiční dýňové slavnosti se opět po roce vrací v plné parádě!

Těšit se můžete na osvědčenou zábavu jako je skákací hrad, vystoupení kejklíře Pupy, malování na obličej, tvoření z písku i oblíbený stánek Kouzelné vlásky. Samozřejmostí je vyřezávání a dlabání dýní ve stanu, který vyroste vedle našeho zahradnictví na travnaté ploše hned u oranžové hradby ze stovek dýní. Celým programem vás bude provázet animační zábava a připravíme i něco dýňového na zub, pro hladové dlabače.

Vstup je zdarma, dýní máme dostatek, stoly na dlabání, šablonky i nářadí pro vás připravíme. A tak jediné, co budete potřebovat, je tvořivá nálada a teplejší podzimní outfit, protože celá akce probíhá na čerstvém vzduchu.

Program akce

• dlabání a vyřezávání dýní podle fantazie nebo zapůjčené šablonky (9–18 hod.)

• animační zábava Pecky pro prcky (so a ne 10, 14, 16 hod.)

• vystoupení kejklíře Pupy (so a ne 11, 13, 15 hod.)

• malování na obličej (so a ne 10–16 hod.)

• zábavný program pro děti (tvoření z písku, skákací hrad a Kouzelné vlásky)

• rozšířený sortiment o dýňové speciality (dýňové pivo, chipsy, džem, pesto a další...)

• dýňové dobroty z naší restaurace