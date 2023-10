Workshop Malý cukrář - cupcakes

Přichystejte svým dětem originální a neopakovatelný zážitek. Vlastně opakovatelný. Dětské kurzy máme pestré a pokaždé trochu jiné. Někdo říkal, že je pečení jenom pro mamky a babičky? Pfff…, ani náhodou! Tak nás napadlo, že by si děti mohly sem tam vyměnit role s rodiči při pečení či tvoření cukrovinek a vymysleli proto naše dětské kurzy. Připravíme dětem program vždycky s něčím novým, co je bude bavit a k tomu si odnesou cenné zkušenosti. Všechno je naplánováno s ohledem na časové možnosti školáků a naše kurzy se proto konají v odpoledních hodinách či o víkendech.

A nebojte, nepovedeme děti k nezdravému životnímu stylu a zálibě ve sladkostech. Jde čistě o tvoření a získání dovedností. Navíc, aby to bylo opravdu jasné, máme na to svůj fígl. Kromě výroby cukrovinek totiž naučíme děti i to, jak si připravit zdravou svačinu – třeba do školy nebo na odpoledne, když nejsou máma s tátou doma – kterou si při brejku na občerstvení společně i zbaštíme. Takže dospělí, hoďte s sebou na gauč a nechte se překvapit rakvičkou nebo věnečkem. Možná budete sami koukat, co vaše děti dovedou.