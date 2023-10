Workshop Děti na startu

Co se naučíte Pojďte společně s námi budovat projekt, který naučí děti pohybovým návykům již od 4 let věku. Pomůžeme dětem, aby byly zdravé, šťastné a plné energie! Přihlásit se mohou již aktivní trenéři nebo úplní začátečníci, zájemci o práci s dětmi či pedagogičtí pracovníci, kteří pracují s dětmi ve věku 4-9 let. Naučíte se základy v oblasti výživy dětí, jak posilovat koordinaci, rovnováhu a sílu dětí prostřednictvím her a cvičení, zlepšit jejich pružnost a obratnost prostřednictvím gymnastických prvků, rozvíjet s nimi týmovou spolupráci díky míčovým hrám.

Zjistíte jaké aktivity a cvičení jsou nejvhodnější pro různé věkové kategorie, a které vyhovují potřebám a schopnostem dětí. Dosáhněme společně jejich úspěchu ve škole i v životě. Absolvujete 20 vyuč. hodin, obsahem kurzu je až 95% praxe.