Divadelní klub Nová Generace ve Vzletu

Nová generace je divadelní klub určený pro všechny zájemce ve věku od 16 do 24 let, kteří by rádi rozvíjeli své praktické i teoretické divadelní znalosti.

Podíváš se do zákulisí vršovické scény Vzlet. Skrze praktické workshopy budeš objevovat základy jevištního pohybu, scénologie prostoru či dramaturgie vzpomínek. Budeš mít možnost tvořit nejen prostřednictvím herectví, ale i fotografie či zvukového záznamu. Poznáš prostředí a kulturu Vršovic z pohledu, jak jej běžný člověk nevnímá.

Od října do ledna budeme během workshopů, zhlédnutých představení a následných debat zkoumat specifika divadelního média a diváctví. Jako hosty jsme si tentokrát přizvaly mimo jiné dvorní dramaturgyni Vzletu a bývalou dramaturgyni Činohry Národního divadla Martu Ljubkovou a lektorku vršovického VzletoFota Johanu Bártovou.

Konec kurzu završí prezentace krátkých výstupů z oblasti pohybu, fotografie nebo audiowalku, na nichž bude každý účastník nebo účastnice pracovat (účast je samozřejmě dobrovolná).

Svoje divadelní zážitky budeš moci sdílet a reflektovat se svými vrstevníky, ale i v konfrontaci se samotnými tvůrci. Navštívíš nejen premiéru studentského projektu První rána kapitána od Zapětdvanáct, ale i jednu ze zkoušek, takže budeš nakouknout přímo do tvůrčího procesu. Hned první víkend nás čeká návštěva výstupu z Území nikoho: Like a man, který řeší postavení mužů v dnešní společnosti z jejich hlediska. Dále uvidíš inscenaci Daniely Špinar vycházející z deníků Petra Lébla Objal mě bůh a nic. V neposlední řadě se můžeš těšit na soubor Vosto5 a jejich Sentimetal - noc, kdy na Kavčím plácku umřel Michael Jackson a Orestes se na to jenom díval.

Maximální kapacita přihlášených je 20. Proto neváhej a vyplň přihlášku: přihláška

PROGRAM:

11. 10. 16:30-18:30 Úvodní setkání ve Vzletu

15. 10. Návštěva výstupu projektu Území nikoho

18. 10. 16:30-18:30 Specifika divadelního prostoru/ workshop audiowalku

25. 10. 19:30-21:00 Představení Objal mě bůh a nic

31. 10. 16:00-18:00 Narativ pohybového divadla/ pohybový workshop (lektor bude upřesněn)

8. 11. 16:30-18:30 Vizualita v divadelním médiu/ návštěva výstavy v Galerii Vzlet a základy scénologie

15. 11. 16:00-18:00 Performativita fotografie/ fotografický workshop s Johanou Bártovou

1. 12. Premiéra První rána kapitána/ předchází jí i návštěva zkoušky projektu

4. 12. 17:00-19:00 Divadlo a text/ workshop dramaturgie s Martou Ljubkovou

14. 12. Představení Sentimental

18. 12. Rozlučkový vánoční večírek

Leden - Závěrečné výstupy pro veřejnost v rámci prezentace ateliérů Vzletu

KDE: Vršovická kulturní křižovatka Vzlet, Holandská 669/1, Praha 10 - Vršovice

CENA: 3900 Kč (v ceně jsou zahrnuty vstupenky na 3 představení, 4 praktické workshopy, debaty s tvůrci)

LEKTORKY: Petra Šavrdová (divadelní lektorka, herečka, pedagožka), Zdeňka Horváthová (moderátorka, studentka divadelní teorie a kritiky, dramaturgyně)