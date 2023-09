Jazz Dock Dětem: Cirkusárium

Každé malé dítě se učí, že je třeba si čistit zuby, stříhat nehty a nedávat do pusy, co se válí po zemi. Pro ilustraci, co všechno se může stát, když to nedělají, je tu představení Cirkusárium. Tři příběhy zvířecích hrdinů: velryby, lišky a hada, kteří se naučí, co je třeba, a nakonec úplně převrácený konec, protože přeci nejsme ve škole!!

Dynamické divadelní představení pro děti od 3-10 let, ve kterém příběhu samy pomáhají a s humorem se učí potřebné.