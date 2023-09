Skinny Lister v Praze

Londýn­ská folk-punková sen­zace Skin­ny Lis­ter při­jede do ČR v rám­ci Down On The Bar­ri­er Tour!

Rok 2023 je pro Skin­ny Lis­ter ve zna­mení znovuzrození! Svůj návrat k živ­o­tu úspěšně zahájili velkolepým turné po USA, kde před­skako­vali přátelům Flog­ging Mol­ly a dalším hvězd­ným jménům. Kapela pro­jela celé stá­ty, po něko­likaleté pauze znovu oživi­la svou amer­ick­ou fanouškovsk­ou zák­lad­nu, a v druhé polov­ině roku plánu­je další kon­cer­ty včet­ně listopadové hudeb­ní plav­by Salt Dog Cruise.

VÍCE INFORMACÍ ZDE