30. listopadu v pražském Divadle Archa budou diváci svědky unikátního koncertního maratonu s názvem The Crimson Marathon. Tento projekt vznikl se souhlasem zakladatele King Crimson Roberta Frippa exkluzivně pro český festival Prague Music Performance. Projekt si klade za cíl představovat jednotlivé členy King Crimson v jejich vlastních projektech i v tvorbě této legendární skupiny. Na podzimním maratonu vystoupí skupina tu:NER. (Trey Gunn, Pat Mastelotto, Markus Reuter), StickMen (Tony Levin, Pat Mastelotto, Markus Reuter) a David Cross Band. Rok 2023 je ve znamení výročí dvou zásadních alb.

Zatímco před padesáti lety vyšla přelomovádeska „ Larks’ Tongues in the Aspic “, před dvaceti lety vyšlo poslední studiové album skupiny s názvem „ Power To Believe “. Na maratonu zazní kompletní provedení alba „ Larks’ Tongues in Aspic “, v podání David Cross Band. Součástí VIP vstupenek je promítání nového dokumentu Tobi Amiase „In the Court of the Crimson King: King Crimson at 50 “ v české premiéře a podepsané první české vydání knihy publicisty Sida Smithe s názvem „ In The Court Of King Crimson “, která vyšla u příležitosti 50. výročí založení King Crimson. Dlouho očekávaná kniha o historii jedné z nejdůležitějších skupin v historii rockové hudby obsahuje rozhovory se všemi členy skupiny, rozbory jednotlivých skladeb, kompletní studiové tvorby a rozsáhlé anotace ke koncertům King Crimson. King Crimson založil Robert Fripp v r.1968 a jen o rok později už kapela vystupovala po boku Rolling Stones v Hyde Parku. Jimi Hendrix záhy označil King Crimson za „nejlepší kapelu na světě“. Jejich novátorský přístup k hudbě inspiroval nespočet světových hudebních ikon (Nick Cave, David Bowie, Talking Heads, Porcupine Tree, Tool, Dream Theater aj.) a jejich debutové album In the Court of the Crimson King je dodnes považováno za jedno z nejdůležitějších alb ve vývoji rockové hudby.