Online workshop: Základy programování her KDY: 5. října 2023 od 18:00 KDE: online O čem to bude? Na našem online workshopu Základy programování her tě naši mentoři Green Fox Academy Lucka a Matěj zavedou do začátků programování her. Během tohoto 3hodinového workshopu se naučíš základy a vyzkoušíš si udělat jednoduchou hru. ‍

Vstup: účast je možná po bezplatné registraci, kterou najdeš v dolní části této stránky Co potřebuješ: počítač a stabilní připojení k internetu Jazyk akce: čeština https://www.greenfoxacademy.cz/online-workshop