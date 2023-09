Most přátelství Concertino Praga

Mladí, talentování, pracovití a s velkou láskou k hudbě – to jsou laureáti Concertino Praga. Strávili spolu v roce 2019 dva týdny. Zrodila se přátelství, která mohou být i celoživotní, jak už to známe z historie naší soutěže. Naši soutěžící začínají jako soupeři při finálovém koncertu v Praze, pak přichází týden na jihu Čech a Jihočeský festival Concertino Praga. Nevíme, zda je to kouzlo jižních Čech, velká empatie a inteligence mladých talentovaných hudebníků, či ještě něco jiného, ale ze soupeřů a uzavřených introvertů se stávají přátelé. Při cestách za koncerty tráví hodiny povídáním o hudbě, stejně tak při cvičení v místních ZUŠkách. Pak přeci jen mají trochu volného času a jdou si zahrát fotbal, na procházku Jindřichovým Hradcem nebo u Vajgaru opékají buřty, večery obvykle končí hudebním happeningem na hotelových pokojích. Vznikají tak nejen netradiční hudební uskupení, ale právě ta přátelství, která jsou třeba i na celý život. Laureáti se rozjíždějí jako přátelé, kteří si píší přes sociální sítě, a slibují si, že společně ještě musí něco podniknout.

Někteří nemají daleko od slov k činům, a tak se 5. října v 19 hodin potkají na pomyslném pódiu ve studiu S1 Českého rozhlasu. Klavíristka Eliška Tkadlčíková si ke koncertu přizvala bulharské Duo Markova-Najman (Lora Marková-housle a Syon Najman-violoncello), aby se v závěru koncertu spojili a společně zahráli Rachmaninovo Trio élégiaque č. 1. PROGRAM LORA MARKOVÁ & SYON NAJMAN Adrien-François Servais: Duo č. 3 ELIŠKA TKADLČÍKOVÁ Sergej Rachmaninov: Etude-Tableaux op. 33 č. 8 g moll Ernesto Lecuona: Danzas Afro-cabanas La conga de Media noche Y la negra bailaba LORA MARKOVÁ & SYON NAJMAN Bohuslav Martinů: Duo pro housle a violoncello č. 1, H. 157 Preludium. Andante moderato Rondo. Allegro con brio ELIŠKA TKADLČÍKOVÁ, LORA MARKOVÁ & SYON NAJMAN Sergej Rachmaninov: Trio élégiaque č. 1 g moll