Itamar Borochov Quartet (IL/USA)

Unikátní kombinace Blízkého východu a Brooklynu. Nové album Arba vychází 15. září na labelu Greenleaf Music v produkci Matt Piersona.

Díky své hudbě, která vytváří most mezi tavícím kotlíkem Blízkého východu a Milesem Davisem, Johnem Coltranem a dalšími, se Itamar Borochov v roce 2021 stal držitelem prestižního ocenění Letter One Rising Stars Jazz Award, kterou obdržel z rukou Dee Dee Bridgewater. Izrael je jazzovou velmocí, což už řadu let potvrzuje Avishai Cohen i další osobnosti. Trumpetista Itamar Borochov čerpá podobně jako Cohen z geograficky pestrého odkazu svých předků a stejně jako on dokázal svůj talent plně rozvinout v tvrdé konkurenci newyorské hudební scény.